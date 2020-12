Germania, picco di 30mila casi e 598 morti. Il ministro Seehofer: “Subito un lockdown duro”. Cosa non ha funzionato nella strategia tedesca (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Germania si scopre fragile. E se durante la prima ondata era stata il Paese che meglio aveva gestito il coronavirus, in questo autunno la strategia tedesca sembra non aver funzionato. Lo dico i numeri: a 40 giorni di distanza dall’introduzione del lockdown light, le restrizioni a livello nazionale che avrebbero dovuto contenere i contagi, la Germania fa segnare oggi sia il nuovo picco di positivi giornalieri, quasi 30mila (29.875), sia il record di morti: 598. Gli appelli della cancelliera Angela Merkel, che fin da inizio ottobre ha reso pubblici i suoi timori di una crescita incontrollata dei contagi, sono rimasti a lungo inascoltati. Forse anche per questo mercoledì davanti al Bundestag ha fatto un discorso intenso, definito “il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lasi scopre fragile. E se durante la prima ondata era stata il Paese che meglio aveva gestito il coronavirus, in questo autunno lasembra non aver. Lo dico i numeri: a 40 giorni di distanza dall’introduzione dellight, le restrizioni a livello nazionale che avrebbero dovuto contenere i contagi, lafa segnare oggi sia il nuovodi positivi giornalieri, quasi(29.875), sia il record di: 598. Gli appelli della cancelliera Angela Merkel, che fin da inizio ottobre ha reso pubblici i suoi timori di una crescita incontrollata dei contagi, sono rimasti a lungo inascoltati. Forse anche per questo mercoledì davanti al Bundestag ha fatto un discorso intenso, definito “il ...

