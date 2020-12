«Fate: the Winx Saga»: le Winx arrivano (in carne e ossa) su Netflix il 22 gennaio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Trasporre sullo schermo una serie animata di grande successo come quella creata da Iginio Straffi è un’idea ardita che non ha certo spaventato Netflix, da sempre in prima linea quando si tratta di nuove sfide da vincere. E così, dopo diversi rumors, la piattaforma annuncia che Fate: The Winx Saga, la nuova serie firmata da Brian Young, lo stesso di The Vampire Diaries, debutterà in tutto il mondo il 22 gennaio 2021. Protagoniste dei sei episodi saranno, naturalmente, le famose Winx che tanto hanno alimentato i sogni delle bambine negli anni Duemila, raccontando l’amicizia, l’amore e la magia attraverso una girandola di colori e sfumature. https://www.youtube.com/watch?v=IA2irdK18oU Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Trasporre sullo schermo una serie animata di grande successo come quella creata da Iginio Straffi è un’idea ardita che non ha certo spaventato Netflix, da sempre in prima linea quando si tratta di nuove sfide da vincere. E così, dopo diversi rumors, la piattaforma annuncia che Fate: The Winx Saga, la nuova serie firmata da Brian Young, lo stesso di The Vampire Diaries, debutterà in tutto il mondo il 22 gennaio 2021. Protagoniste dei sei episodi saranno, naturalmente, le famose Winx che tanto hanno alimentato i sogni delle bambine negli anni Duemila, raccontando l’amicizia, l’amore e la magia attraverso una girandola di colori e sfumature. https://www.youtube.com/watch?v=IA2irdK18oU

