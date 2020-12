Divieti Dpcm, scuole a rischio chiusura: i docenti chiedono ferie anticipate (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo l’ultimo Dpcm, molti docenti fuorisede stanno richiedendo le ferie anticipate – a partire dal 19 dicembre – per evitare il blocco anti-Covid. Così facendo, però, ci sarebbero due giorni scoperti: molte scuole sono a rischio chiusura. I Divieti del nuovo Dpcm Dopo l’ultimo Dpcm, che vieta gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, iniziano ad arrivare sulle scrivanie dei presidi – sempre di più e con maggior frequenza – lettere di richiesta di ferie anticipate da parte degli insegnanti. Questi sono per la maggior parte docenti fuorisede, che richiedono il permesso di assentarsi dal 19 di dicembre. In questo modo riuscirebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo l’ultimo, moltifuorisede stanno richiedendo le– a partire dal 19 dicembre – per evitare il blocco anti-Covid. Così facendo, però, ci sarebbero due giorni scoperti: moltesono a. Idel nuovoDopo l’ultimo, che vieta gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, iniziano ad arrivare sulle scrivanie dei presidi – sempre di più e con maggior frequenza – lettere di richiesta dida parte degli insegnanti. Questi sono per la maggior partefuorisede, che riil permesso di assentarsi dal 19 di dicembre. In questo modo riuscirebbero ...

LegaSalvini : DIVIETI DISUMANI, MOZIONE URGENTE DEL CENTRODESTRA. SALVINI LANCIA #NATALECONITUOI - ZenatiDavide : Verso spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno. Governo allenta divieti: Potrebbe essere in arrivo a breve la mo… - mlkhaled : RT @Corriere: ???? Il calendario dei divieti e la stretta fino al 15 gennaio - zazoomblog : Treni: 24 Frecce in più a Firenze dal 17 al 21 dicembre. Nonostante il Dpcm dei divieti - #Treni: #Frecce #Firenze… - FirenzePost : Treni: 24 Frecce in più a Firenze dal 17 al 21 dicembre. Nonostante il Dpcm dei divieti -