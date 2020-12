De Luca: “Natale e Capodanno quest’anno non esistono”. Su Conte: “Dice che ha i ministri migliori. Il mondo è come uno se lo fa in testa” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Il presidente del Consiglio ha dichiarato che nell’attuale governo vi sono i ministri migliori del mondo. Conte, cioè, ci ha detto che dopo decenni ci siamo liberati di poveri uomini come Francesco De Sanctis, Benedetto Croce, Guido De Ruggiero, Tullio De Mauro, Salvatore Valitutti, questi poveracci che hanno retto il ministero della Pubblica Istruzione. Finalmente oggi è arrivata la luce con il ministro Azzolina. Il mondo è come uno se lo fa in testa, diciamo”. E’ la staffilata sarcastica sganciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il governo Conte Due e la ministra Lucia Azzolina, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì. Poi si sofferma sui ventilati allentamenti in vista delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Il presidente del Consiglio ha dichiarato che nell’attuale governo vi sono idel, cioè, ci ha detto che dopo decenni ci siamo liberati di poveri uominiFrancesco De Sanctis, Benedetto Croce, Guido De Ruggiero, Tullio De Mauro, Salvatore Valitutti, questi poveracci che hanno retto il ministero della Pubblica Istruzione. Finalmente oggi è arrivata la luce con il ministro Azzolina. Iluno se lo fa in testa, diciamo”. E’ la staffilata sarcastica sganciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro il governoDue e la ministra Lucia Azzolina, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì. Poi si sofferma sui ventilati allentamenti in vista delle ...

