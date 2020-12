Covid, 10 decessi e altri 227 contagi i dati di ieri in Abruzzo (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 31201 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 28, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1013 (di età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14197 dimessi/guariti (+547 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 31201 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 227 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 28, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1013 (di età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi riguardanodei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14197 dimessi/guariti (+547 rispetto a). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei ...

