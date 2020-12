Cosa vuol dire diventare mamma dopo i 40 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quarant’anni, per le donne il raggiungimento degli “anta” è sempre stata una soglia fatidica. Non solo per l’invecchiamento, ma perché quest’età, con tutte le eccezioni possibili, segna convenzionalmente il limite per la possibilità di diventare mamme. Una data che sembra meno lontana di una volta: oggi, avere un figlio dopo i 35 anni, è una condizione di necessità e di scelta alla quale, oltre alla difficoltà economica, quest’anno si aggiunge anche l’incertezza legata alla pandemia che ha scongiurato l’effetto babyboom immaginato dai più ottimisti. Nel 2021, l’Istat teme un calo delle nascite. Le cause sono la crisi economica e la mancanza di sicurezza con cui affrontare il futuro. A rimandare i progetti di vita, però, pesano sempre di più i limiti fisiologici. dopo i 35 anni, ... Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quarant’, per le donne il raggiungimento degli “anta” è sempre stata una soglia fatidica. Non solo per l’invecchiamento, ma perché quest’età, con tutte le eccezioni possibili, segna convenzionalmente il limite per la possibilità dimamme. Una data che sembra meno lontana di una volta: oggi, avere un figlioi 35, è una condizione di necessità e di scelta alla quale, oltre alla difficoltà economica, quest’anno si aggiunge anche l’incertezza legata alla pandemia che ha scongiurato l’effetto babyboom immaginato dai più ottimisti. Nel 2021, l’Istat teme un calo delle nascite. Le cause sono la crisi economica e la mancanza di sicurezza con cui affrontare il futuro. A rimandare i progetti di vita, però, pesano sempre di più i limiti fisiologici.i 35, ...

Cosa vuol dire diventare mamma dopo i 40 anni

L’aspetto che riguarda i sacrifici necessari molte volte rischia di oscurare la vitalità di cosa vuol dire diventare mamme negli “anta”. Un viaggio che ringiovanisce grazie alla gioia e alla ...

L'aspetto che riguarda i sacrifici necessari molte volte rischia di oscurare la vitalità di cosa vuol dire diventare mamme negli "anta". Un viaggio che ringiovanisce grazie alla gioia e alla ...