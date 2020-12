Cashback, 3,6 milioni di iscritti. PagoPa: “La app Io non profila né geolocalizza gli utenti e non registra il tipo di acquisto fatto” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sale a 3,6 milioni il numero di cittadini iscritti al programma Cashback e sono 6,2 milioni gli strumenti di pagamento elettronici registrati, dall’app IO o attraverso gli altri canali disponibili. Secondo Palazzo Chigi i disservizi nel caricamento delle carte di credito all’interno della sezione “Portafoglio” “risultano significativamente ridimensionati” e i tecnici “sono al lavoro per un monitoraggio costante su eventuali ulteriori disagi”. Intanto PagoPa, che ha gestito lo sviluppo della app, assicura che l’app “assicura il pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)”, “non comporta alcuna profilazione o geolocalizzazione degli utenti” e “nel caso specifico del Cashback, il sistema non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sale a 3,6il numero di cittadinial programmae sono 6,2gli strumenti di pagamento elettroniciti, dall’app IO o attraverso gli altri canali disponibili. Secondo Palazzo Chigi i disservizi nel caricamento delle carte di credito all’interno della sezione “Portafoglio” “risultano significativamente ridimensionati” e i tecnici “sono al lavoro per un monitoraggio costante su eventuali ulteriori disagi”. Intanto, che ha gestito lo sviluppo della app, assicura che l’app “assicura il pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)”, “non comporta alcunazione ozione degli” e “nel caso specifico del, il sistema non ...

