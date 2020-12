Carolyn Smith, scrive un annuncio sui social “ultima chemio …” e i fans sono in grande apprensione per lei (Di venerdì 11 dicembre 2020) Carolyn Smith sta lottando da anni contro un tumore al seno scoperto per caso giocando con i suoi cagnolini che, saltandole sul seno, le avevano procurato un dolore troppo intenso perché fosse normale. Di lì i controlli e la triste notizia: si trattava di un cancro. Carolyn Smith, che è un giudice amatissimo, anzi un presidente di giuria amatissimo a Ballando con le stelle, ha sempre aggiornato i suoi follower, che sono tantissimi, dell’iter della malattia e ha sempre dimostrato che affrontando quello che lei definisce “l’intruso” in modo positivo ci si può aiutare molto. Lei ha postato un video sui social mentre balla con medici e infermieri e questa sua positività è stata d’aiuto a tanti altri malati. Carolyn Smith posta una foto e ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 11 dicembre 2020)sta lottando da anni contro un tumore al seno scoperto per caso giocando con i suoi cagnolini che, saltandole sul seno, le avevano procurato un dolore troppo intenso perché fosse normale. Di lì i controlli e la triste notizia: si trattava di un cancro., che è un giudice amatissimo, anzi un presidente di giuria amatissimo a Ballando con le stelle, ha sempre aggiornato i suoi follower, chetantissimi, dell’iter della malattia e ha sempre dimostrato che affrontando quello che lei definisce “l’intruso” in modo positivo ci si può aiutare molto. Lei ha postato un video suimentre balla con medici e infermieri e questa sua positività è stata d’aiuto a tanti altri malati.posta una foto e ...

