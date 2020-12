Carolyn Smith in lacrime, l’annuncio commosso: “Non c’è più” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poche ore fa, Carolyn Smith ha rivolto ai fan un messaggio commosso in cui ha raccontato l’immenso dolore che si trova a vivere. Con gli occhi gonfi di lacrime, ha parlato della morte di una persona a cui era particolarmente legata. Carolyn Smith, il dolore per la morte dell’amica Carolyn Smith ha condiviso con i follower il suo immenso dolore per la perdita di una persona cara. Sono giorni difficili per il volto amato di Ballando con le Stelle, alle prese con una terribile notizia che l’ha raggiunta inaspettatamente. Si tratta della morte di Gabriella, una donna che ha conosciuto il 4 ottobre scorso durante la puntata di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini. Un incontro che risale a poco tempo fa, ma di grande ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poche ore fa,ha rivolto ai fan un messaggioin cui ha raccontato l’immenso dolore che si trova a vivere. Con gli occhi gonfi di, ha parlato della morte di una persona a cui era particolarmente legata., il dolore per la morte dell’amicaha condiviso con i follower il suo immenso dolore per la perdita di una persona cara. Sono giorni difficili per il volto amato di Ballando con le Stelle, alle prese con una terribile notizia che l’ha raggiunta inaspettatamente. Si tratta della morte di Gabriella, una donna che ha conosciuto il 4 ottobre scorso durante la puntata di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini. Un incontro che risale a poco tempo fa, ma di grande ...

