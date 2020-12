Bari, Celiento avverte la Ternana: “La riprenderemo, non possiamo restare in Serie C” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parola a Daniele Celiento.Dall'obiettivo promozione, al rapporto con Gaetano Autieri, agli ultimi convincenti risultati maturati dal Bari. Sono tanti i temi trattati dal difensore biancorosso Daniele Celiento, intervenuto sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport" per analizzare l'avvio di stagione dei galletti: secondi in classifica a quota 29 punti e distante 7 lunghezze dalla Ternana."Porta inviolata negli ultimi 3 turni? Fa sempre bene non subire gol. Evidente che le cose stiano andando meglio, per via del lavoro che portiamo avanti da 3 mesi con il mister ed i suoi collaboratori. I risultati, poi, aiutano a sentirsi più forti. Sottinteso che si riveli sempre preziosissima la collaborazione degli altri reparti. Ma, è chiaro, dobbiamo continuare così. C’è ancora tanto da fare".Inevitabile la parentesi relativa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parola a Daniele.Dall'obiettivo promozione, al rapporto con Gaetano Autieri, agli ultimi convincenti risultati maturati dal. Sono tanti i temi trattati dal difensore biancorosso Daniele, intervenuto sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport" per analizzare l'avvio di stagione dei galletti: secondi in classifica a quota 29 punti e distante 7 lunghezze dalla."Porta inviolata negli ultimi 3 turni? Fa sempre bene non subire gol. Evidente che le cose stiano andando meglio, per via del lavoro che portiamo avanti da 3 mesi con il mister ed i suoi collaboratori. I risultati, poi, aiutano a sentirsi più forti. Sottinteso che si riveli sempre preziosissima la collaborazione degli altri reparti. Ma, è chiaro, dobbiamo continuare così. C’è ancora tanto da fare".Inevitabile la parentesi relativa ...

