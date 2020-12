Barbara D’Urso: «Scenderò in politica». E su Twitter è trending topic (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Prima o poi lo farò». Barbara D’Urso ha risposto così alla domanda se abbia intenzione un domani di scendere in politica, decendosi così possibilista circa un cambio radicale di occupazione. https://twitter.com/vinclem/status/1337405079314370560 Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Prima o poi lo farò». Barbara D’Urso ha risposto così alla domanda se abbia intenzione un domani di scendere in politica, decendosi così possibilista circa un cambio radicale di occupazione. https://twitter.com/vinclem/status/1337405079314370560

