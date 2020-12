11 dicembre : in Fvg 843 nuovi casi, calano decessi e ricoveri (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843 nuovi contagi (il 10 per cento dei 8.432 tamponi eseguiti) e per il secondo giorno consecutivo si rileva un calo dei ricoveri (644) nei reparti di degenza ordinaria. Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19 (-13 rispetto a ieri), a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dall’8 al 9 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 38.632, di cui: 8.636 a Trieste, 16.996 a Udine, 7.836 a Pordenone e 4.686 a Gorizia, alle quali si aggiungono 478 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.755. Sono 63 i pazienti in cura in terapia intensiva ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843contagi (il 10 per cento dei 8.432 tamponi eseguiti) e per il secondo giorno consecutivo si rileva un calo dei(644) nei reparti di degenza ordinaria. Sono inoltre stati registrati 20da Covid-19 (-13 rispetto a ieri), a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dall’8 al 9. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 38.632, di cui: 8.636 a Trieste, 16.996 a Udine, 7.836 a Pordenone e 4.686 a Gorizia, alle quali si aggiungono 478 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 14.755. Sono 63 i pazienti in cura in terapia intensiva ...

IlFriuli : Coronavirus, 843 nuovi casi e 23 decessi in Fvg. Tre morti sono relative all'8 e 9 dicembre. Sono 63 i pazienti in… - humarius : E da Udine è tutto parte 2, a voi studio. - regioneFVGit : RT @ARPAFVG: Aria in #FVG senza #polliniFVG. Consulta il nuovo bollettino - ARPAFVG : Aria in #FVG senza #polliniFVG. Consulta il nuovo bollettino - messveneto : Bevono per festeggiare la zona gialla, minorenne finisce in coma etilico. Morto don Erminio Cossaro: era positivo a… -