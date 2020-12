Youtuberchiude la fidanzata incinta seminuda fuori al balcone mentre è in diretta | muore assiderata

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Youtuber ubriaco chiude laal: la donna“Era una scommessa”, si giustifica così Stanislav Reshetnikov, lo Youtuber che ha chiusoalla sua ragazza,, al freddo e al gelo in un appartamento che avevano preso in fitto nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, per 15 minuti. La scena è avvenuta incon i follower del ragazzo, 30 anni, conosciuto con il nome d’arte Stas Reeflay. Un utente l’avrebbe sfidato a chiudere la ragazza – Valentina Grigoryev, 28 anni – sul terrazzo per 1.000 dollari. E questa non è stata la prima tortura inflitta alla ragazza durante le sue dirette social: gli utenti ...