Vignato | “Mihajlovic ha una grande voglia di vincere | riesce a motivare tutti Dobbiamo fare più punti possibili”

Emanuel Vignato, giovane talento arrivato da pochi mesi al Bologna dal Chievo, ha parlato al Corriere dello Sport del rapporto con Mihajlovic: "C'è un rapporto normalissimo, come deve essere tra giocatore e allenatore. Mi spiega le cose, mi fa capire dove sbaglio. Niente di più. Lui allena e io gioco, è un rapporto semplice. Mi ha colpito la sua voglia di vincere. Una voglia che motiva tutti. Obiettivi? All'Europa non ci pensiamo, Dobbiamo solo fare più punti possibili. Non mi piace giocare senza pubblico, i tifosi danno sempre una spinta in più, ma questa è una mia opinione e dipende da giocatore a giocatore".

