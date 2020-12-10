Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2020 ore 07:30 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E LA RUSTICA, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR; SEMPRE PER IL TRAFFICO IN ENTRATA VERSO Roma CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI ... Leggi su romadailynews
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