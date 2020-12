Vaccino anti Covid, l’Aifa avrà un comitato scientifico per tutta la durata della campagna (Di giovedì 10 dicembre 2020) In attesa delle autorizzazioni ai candidati vaccini anti Covid procede il piano di organizzazione per la campagna vaccinale. Tra i punti è previsto anche che l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, “avrà un comitato scientifico che, per tutto il periodo avrà la funzione di supportare l’Agenzia e i responsabili scientifici dei singoli studi nella fase di impostazione delle attività, nell’analisi complessiva dei dati che saranno raccolti, e nell’individuazione di possibili interventi”. “La finalità – viene spiegato nel Piano strategico sulla campagna vaccinale contro il Covid.- è quella di disporre della capacità di evidenziare ogni eventuale segnale di rischio e di confrontare i profili di sicurezza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) In attesa delle autorizzazioni ai candidati vacciniprocede il piano di organizzazione per lavaccinale. Tra i punti è previsto anche che, Agenzia italiana del farmaco, “unche, per tutto il periodola funzione di supportare l’Agenzia e i responsabili scientifici dei singoli studi nella fase di impostazione delle attività, nell’analisi complessiva dei dati che saranno raccolti, e nell’individuazione di possibili interventi”. “La finalità – viene spiegato nel Piano strategico sullavaccinale contro il.- è quella di disporrecapacità di evidenziare ogni eventuale segnale di rischio e di confrontare i profili di sicurezza dei ...

