Tragico incidente nel Napoletano | Francesco muore a 34 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – Frattamaggiore in lutto per la scomparsa diBevilacqua, deceduto a solo 34a seguito delavvenuto ieri sull’arteria stradale che collega la zona industriale di Acerra a Maddaloni., al momento dello scontro era alla guida del camion inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto sul posto. Oggi resta ancora interdetto alla circolazione il tratto tra via Norme Via Mulino Vecchio dove gli agenti stanno ancora effettuando tutti i rilievi del caso, per far luce sulsinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.