Traffico Roma del 10-12-2020 ore 15:30 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti sulle Grande Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna tra Colombo e Casilina possibili di pagina interna vicino ai lavori in corso tra Cassia bis e via di Settebagni più scorrevole la circolazione sul tratto Urbano della Roma Teramo soprattutto in direzione della tangenziale est dopo la riapertura delle tunnel della Nuova Circonvallazione interna circolazione sostenuta su via Delle Foro Italico Dov'è il Traffico maggiore e tra via della Camilluccia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni rallentamenti e code a tratti a causa di un incidente su Viale Marco Fulvio Nobiliore in prossimità di via Tarquinio Collatino al Tuscolano prestare attenzione per la stessa causa su via Tuscolana e nei prossimi di via Frascati lavori di ...

