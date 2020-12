Salvini da Recovery | Ponte sullo Stretto coi soldi Ue Ieri dava dei terroni ai meridionali Ora vuole abbindolarli attaccando il Governo che ha escluso l’opera dai suoi piani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Matteo, prima di ridisegnarsi per pura opportunità salvatore d’Italia e difensore della moralità pubblica nonché esperto giaculatore compulsivo di rosari e madonne, era quello che sbraitava: “Vesuvio, lavali col fuoco” all’indirizzo dei napoletani. Ora invece, punto dalla verga di San Suddino, si è prontamente riconvertito al Mezzogiorno. Anzi, come il personaggio di Zelig, magistralmente interpretato da Woody Allen, assorbe per osmosi camaleontica i fenotipi degli stessi abitanti del Sud. Eccolo quindi che in Sicilia è munito di coppola, in Sardegna compare vestito da pastore, in Puglia si trasforma in un mangiatore insaziabile di orecchiette e a Napoli gira vestito da Pulcinella con una pizza in mano. A Roma, che in effetti è centro e che lui definiva “ladrona”, lo si può spesso ammirare vestito da centurione in sandaloni scalzi da film che si fa i selfie ...