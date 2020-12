Roma | malata di tumore e madre di tre figli denuncia | ' Truffata e privata del reddito di cittadinanza'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) a Leggo.it. Risulto assunta in un'azienda a me sconosciuta senza averlo mai saputo. Ho une così senza soldi non riesco nemmeno a curarmi'. Secondo l'avvocato Marisa Sciscio, che ha presentato ...

Staticocinetico : @afribix @ciorancore @nonunadimeno @ComuneMI @robersperanza @Roma @ObiezioneRes @ZonaRosaPisa @NonUnaDiMenoMI… - CAvondet : Paolo Piccardo, 53 anni, titolare di un'azienda pubblicitaria e noto organizzatore di eventi, il torinese morto ier… - sscalessia : mi sono accanita a guardare la roma sono malata - Tiziana24054247 : Io non c'è la faccio più Selvsggia Roma è malata e una Stolker parla solo della Gregoracci ma questa è malata..Poi… - roma_paoletta : @albertoinfelise Caro Alberto, credo ormai sia totalmente inutile commentare. Questa è gente malata. Con gravi tare… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma malata

Leggo.it

La criminalità economica sempre più pericolosa a caccia di vittime inconsapevoli. Truffatori senza scrupoli non si fermano nemmeno davanti ai malati di tumore. Una truffa in ...Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - La radioterapia innovativa e personalizza per la cura delle patologie neoplastiche. E' questo il nuovo paradigma in oncologia che apre scenari impensabili sino a poc ...