Regeni, il procuratore Prestipino: “Fatto di tutto per accertare ogni responsabilità: lo dovevamo a Giulio e all’essere magistrati della Repubblica” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Abbiamo acquisito elementi di prova univoci e significativi. Questo è un risultato estremamente importante e non scontato”. A dirlo il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, in audizione insieme al sostituto procuratore Sergio Colaiocco davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. I magistrati italiani erano già stati ascoltati in commissione il 17 dicembre dello scorso anno. “Abbiamo fatto di tutto per accertare ogni responsabilità: lo dovevamo a Giulio e all’essere magistrati di questa Repubblica”, ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Abbiamo acquisito elementi di prova univoci e significativi. Questo è un risultato estremamente importante e non scontato”. A dirlo ilcapo di Roma, Michele, in audizione insieme al sostitutoSergio Colaiocco davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Iitaliani erano già stati ascoltati in commissione il 17 dicembre dello scorso anno. “Abbiamo fatto diper: lodi questa, ha sottolineato ...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Morte Giulio Regeni, le audizioni in Commissione parlamentare: La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Gi… - Rolfi39 : RT @RepubblicaTv: Morte Giulio Regeni, le audizioni in Commissione parlamentare: La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Gi… - LuciaLaVita1 : RT @Montecitorio: In Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio #Regeni audizione del procuratore della Repubblica, Michele Prestipino… - RepubblicaTv : Morte Giulio Regeni, le audizioni in Commissione parlamentare: La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte… - Montecitorio : In Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio #Regeni audizione del procuratore della Repubblica, Michele Prest… -