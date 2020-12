Pagelle Napoli Real Sociedad | Willian José castiga gli azzurri | Zielinski bombardiere TOP e FLOP

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. TOP:: Januzaj VOTI(4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 6 (81? Ghoulam s.v.); Fabian 5,5, Bakayoko 6 (69? Demme 6); Lozano 6,5 (69? Politano 6),7 (73? Elmas 6), Insigne 5,5; Mertens 5,5 (69? Petagna 5,5).(4-3-3): Remiro 6; ...

sportface2016 : #NapoliRealSociedad: le pagelle, i voti e il tabellino #EuropaLeague - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliReaSociedad di #UEL : Hirving #Lozano, Piotr #Zielinski, #MarioRui, #Fabian, Tié… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliReaSociedad di #UEL : Hirving #Lozano, Piotr #Zielinski, #MarioRui,… - CalcioWeb : #NapoliRealSociedad 1-1, le pagelle di @CalcioWeb: gli azzurri staccano il pass - Parliamotutto : RT @calciomercatoit: ??Super #Zielinski ??Male #Portu I voti del primo tempo di #NapoliRealSociedad via @MarcoGiordano6 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

Ospina 6,5: L'azione inizia sempre dai suoi piedi ed anche quando viene chiamato in causa si fa trovare sempre presente. Non può nulla sul gol di William ...Napoli-Real Sociedad: i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per la sesta giornata dell'Europa League 2020/2021 ...