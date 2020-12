New York, avvistata una balena davanti alla Statua della Libertà (Di giovedì 10 dicembre 2020) New York, è stata avvistata una balena davanti alla Statua della Libertà È stata avvistata una balena nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. L’ultima volta che un cetaceo ha nuotato nell’Hudson correva l’anno 2016. “Se una balena è entrata nel porto e non sta mangiando, potremmo preoccuparci che ci sia qualcosa che non va, che sia disorientata e non sappia dove sta andando – ha spiegato Sarah Ryan Hudson, scienziata dell’organizzazione – Ma dato che sta mangiando, non siamo così preoccupati”. Le associazioni ambientaliste hanno segnalato negli ultimi anni un rapido ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) New, è stataunaÈ stataunanel fiume Hudson a New, proprio. L’ultima volta che un cetaceo ha nuotato nell’Hudson correva l’anno 2016. “Se unaè entrata nel porto e non sta mangiando, potremmo preoccuparci che ci sia qualcosa che non va, che sia disorientata e non sappia dove sta andando – ha spiegato Sarah Ryan Hudson, scienziata dell’organizzazione – Ma dato che sta mangiando, non siamo così preoccupati”. Le associazioni ambientaliste hanno segnalato negli ultimi anni un rapido ...

Ultime Notizie dalla rete : New York A New York il Met riscopre l'Europa - ViaggiArt Agenzia ANSA Covid, Rudy Giuliani già dimesso dopo la stessa cura di Trump ed è polemica: «Ti salvi solo se ricco e potente»

«Una cura miracolosa». Così Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e consulente legale di Donald Trump, ha definito la terapia che gli ha permesso, in pochi giorni, di essere dimesso dal reparto in cui ...

Tv: Ellen Degeneres positiva al Covid

Ellen DeGeneres e' risultata positiva al Covid e il suo talk show e' stato sospeso fino a gennaio. Lo ha annunciato la stessa Ellen su Twitter. "Ciao a tutti. Voglio farvi sapere che sono positiva al ...

