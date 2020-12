Napoli, Giuntoli: “Paolo Rossi un punto di riferimento” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui l’Italia e gli italiani piangono la scomparsa del leggendario attaccante azzurro Paolo Rossi, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha espresso ai microfoni di Sky Sport i propri ricordi legati a “Pablito”: “Nell’82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato un punto di riferimento, persona straordinaria e grande calciatore”. Domani il Napoli scenderà il campo contro la Real Sociedad per la prima, storica, partita dello “Stadio Diego Armando Maradona“, con l’obbligo morale di onorare la memoria del più grande di sempre: “La responsabilità è quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all’interno dello stadio Diego Armando ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel giorno in cui l’Italia e gli italiani piangono la scomparsa del leggendario attaccante azzurro Paolo, Cristiano, direttore sportivo del, ha espresso ai microfoni di Sky Sport i propri ricordi legati a “Pablito”: “Nell’82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato undi riferimento, persona straordinaria e grande calciatore”. Domani ilscenderà il campo contro la Real Sociedad per la prima, storica, partita dello “Stadio Diego Armando Maradona“, con l’obbligo morale di onorare la memoria del più grande di sempre: “La responsabilità è quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all’interno dello stadio Diego Armando ...

