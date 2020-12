Milano, sull'albero di Natale in Stazione Centrale i desideri dei viaggiatori. FOTO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tra i rami dell'abete le persone possono lasciare un pensiero, dagli auguri ai buoni propositi e alle speranze: molti puntano a un 2021 migliore dopo questo difficile 2020, con il ritorno alla normalità o altri obiettivi personali. E c'è anche un pensiero per Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. LA FOTOGALLERY Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tra i rami dell'abete le persone possono lasciare un pensiero, dagli auguri ai buoni propositi e alle speranze: molti puntano a un 2021 migliore dopo questo difficile 2020, con il ritorno alla normalità o altri obiettivi personali. E c'è anche un pensiero per Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. LAGALLERY

La puntata prevista per oggi 10 dicembre con Neri Marcorè, Ron e i tutorial degli esperti, in segno di rispetto per la scomparsa di Paolo Rossi, è stata rimandare al 21 dicembre. L’iniziativa vede in ...

Povertà, nel 2020 oltre 400mila persone rimaste senza farmaci

I dati dell'ottavo rapporto sulla povertà sanitaria curato dal Banco Farmaceutico. Per ragioni economiche non hanno acquistato i medicinali di cui avevano bisogno ...

