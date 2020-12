Meteo domani previsioni venerdì 11 dicembre | PIOVE AL SUD (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di oggi le previsioni Meteo di giovedì 10 dicembre, al nord nuvoloso con tendenza a graduale peggioramento su Nord Ovest e Lombardia dal pomeriggio, con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Al centro cieli nuvolosi ma inizialmente asciutto; peggiora dal pomeriggio su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge. Al sud L'articolo Meteo domani previsioni venerdì 11 dicembre PIOVE AL SUD proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di oggi ledi giovedì 10, al nord nuvoloso con tendenza a graduale peggioramento su Nord Ovest e Lombardia dal pomeriggio, con piogge sparse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari. Al centro cieli nuvolosi ma inizialmente asciutto; peggiora dal pomeriggio su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio con piogge. Al sud L'articolo11AL SUD proviene da www.week.com.

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #10dicembre, nella Provincia Autonoma di Bolzano. ???? #allertaARANCIONE in Veneto, Friuli V… - Antona2389 : C H E S C H I F O Allora se domani c'è allerta meteo, col cazzo che vado a lavorare, ah no, non sono statale. - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto Temperature min 9 max 9 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto min 9 max 9 -