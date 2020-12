Manovra | Pd | ' sosteniamo con forza nostri emendamenti su politiche attive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos) - "In questi giorni relativamente al dibattito sull'uscita del Paese dalla crisi economica prodotta dalla pandemia, in molti hanno sottolineato l'importanza dellesul lavoro. Il PD ne ha da tempo affermato la loro centralità all'interno della nuova agenda di Governo. Lo abbiamo fatto anche al tavolo di maggioranza che ha accolto la nostra proposta". Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd. "Alla Camera, proprio in merito a questo tema, abbiamo presentato due, uno sull'estensione dell'utilizzo dell'assegno di ricollocazione che ribadisce la centralità dell'Anpal sulle, ed uno per l'estensione dei contratti di solidarietà espansiva, strumento questo, che consentirebbe un superamento meno traumatico nel caso di sblocco dei ...