L’incredibile storia dell’Isola delle Rose | Matteo Rovere | “È una storia che sarà amata in tutto il mondo

L'incontro stampa de L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, in cui abbiamo parlato con cast tecnico e artistico di questo film che racconta un'incredibile storia vera. Un'incredibile storia vera quasi dimenticata, un regista e un produttore italiani che, con alle spalle una produzione internazionale importante, quella di Netflix, la riportano alla luce e la mettono al centro di un film che racconta uno spaccato importante della storia nostrana. L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, diretto e co-sceneggiato da Sydney Sibilia e prodotto dalla Grøenlandia di Matteo Rovere, ci racconta una vicenda che ha dello ...

Il catalogo Netflix si arricchisce, dal 9 dicembre, di un nuovo film, quello diretto da Sidney Sibilia: si tratta de “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“, che racconta la vita di Giorgio Rosa, ingegnere bolognese che ha costruito un’isola a 500 metri dal confine delle acque territoriali italiane.. La vera storia dell’Isola delle Rose

La pellicola ripercorre la storia vera di Giorgio Rosa - intepretato da Elio Germano, sempre ineccepibile nella parte dell’inquieto genialoide -, un giovane ingegnere che nella primavera del 1968...

L’incredibile storia de L’isola delle rose è una storia vera targata Netflix Original, online dal 9 dicembre 2020, diretta da Sydney Sibilia, che torna dopo il successo della trilogia di ...

