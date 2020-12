Lena Dunham | «In quarantena | è tornato l’odio per me stessa»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) «Tempo per migliorarsi»: tale avrebbe dovuto essere il lockdown nell’ottica di un’intellighenzia mainstream, decisa a vendere la sospensione forzata dalla vita come terreno fertile di ogni crescita spirituale. «In qualche modo, i titoli che di solito sarebbero scivolati sui miei rotoli di carne hanno cominciato a colpirmi in altro modo, e ho sentito di dover aggiungere un altro punto all’epica lista delle cose da fare che noi tutti stiamo creando in epoca Covid-19. Sapete, quelle cose come: “Ora che non posso vivere nel mondo, finalmente potrò cominciare a fare karate, costruire i miei mobili, dedicarmi ai gerani”. Eppure, per la stragrande maggioranza delle persone, la pandemia non si è rivelata una pausa dal mondo o da se stessi, e quella lista ha continuato a crescere, ogni suo punto è rimasto incompleto». E Lena Dunham, su Instagram, ha saputo raccontare meglio di chiunque altri l’impossibilità di vivere la quarantena con il fare propositivo di norma riservato alla terapia spirituale.