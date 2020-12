League of Legends sbarca sullo smartphone, come scaricarlo su iOS e Android (Di giovedì 10 dicembre 2020) League of Legends sbarca ufficialmente su iOS e Android con l’arrivo di Wild Rift. A partire da oggi, 10 dicembre, in Italia sarà possibile scaricare il gioco e iniziare a giocare e ad entrare nel mondo di uno dei videogiochi più conosciuti del pianeta anche dallo schermo del tuo telefono cellulare. Grazie al successo ottenuto dalla beta pubblica regionale nel sud-est asiatico, in Corea del sud e in Giappone, dove Wild Rift ha toccato la vetta delle classifiche in tutti i marketplace locali di app, Riot Games spera di condividere la magia e il divertimento competitivo di LoL anche con i giocatori su altre console, a prescindere dalle loro precedenti esperienze o dal loro livello di abilità. Contemporaneamente, si appresta a introdurre a livello globale una patch con nuovi contenuti tra cui altri campioni e aspetti, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)ofufficialmente su iOS econ l’arrivo di Wild Rift. A partire da oggi, 10 dicembre, in Italia sarà possibile scaricare il gioco e iniziare a giocare e ad entrare nel mondo di uno dei videogiochi più conosciuti del pianeta anche dallo schermo del tuo telefono cellulare. Grazie al successo ottenuto dalla beta pubblica regionale nel sud-est asiatico, in Corea del sud e in Giappone, dove Wild Rift ha toccato la vetta delle classifiche in tutti i marketplace locali di app, Riot Games spera di condividere la magia e il divertimento competitivo di LoL anche con i giocatori su altre console, a prescindere dalle loro precedenti esperienze o dal loro livello di abilità. Contemporaneamente, si appresta a introdurre a livello globale una patch con nuovi contenuti tra cui altri campioni e aspetti, ...

