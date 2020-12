Il jingle di Uomini e donne cambia ancora. La reazione del pubblico (Di giovedì 10 dicembre 2020) La sigla di Uomini e donne è stata nuovamente cambiata. Solo un paio di settimane fa, lo storico jingle di Agostino Penna era stato sostituito con un motivetto fatto con il sax, ma ora anche questo è stato modificato. Ce ne siamo accorti nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio, dove l’ingresso dei protagonisti è stato accompagnato da un nuovo jingle. Anche questo, come il precedente, non sembra aver ottenuto il consenso del pubblico, che si è riversato sui social commentando l’ennesimo cambiamento. Il jingle di Uomini e donne cambia ancora Sono passate due settimane da quando lo storico jingle di Uomini e donne ideato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) La sigla diè stata nuovamenteta. Solo un paio di settimane fa, lo storicodi Agostino Penna era stato sostituito con un motivetto fatto con il sax, ma ora anche questo è stato modificato. Ce ne siamo accorti nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio, dove l’ingresso dei protagonisti è stato accompagnato da un nuovo. Anche questo, come il precedente, non sembra aver ottenuto il consenso del, che si è riversato sui social commentando l’ennesimomento. IldiSono passate due settimane da quando lo storicodiideato ...

ACasoNelTuitter : @trash_italiano Il nuovo jingle di uomini e donne fa cagare quanto il primo. DATECI QUELLO VECCHIO. Quello che ha c… - bdu_tv : RT @donnafranzisca: PETIZIONE PER FAR TORNARE IL VECCHIO JINGLE DI UOMINI E DONNE #uominiedonne - glo_glorietta : Io piena di questi continui cambi di jingle a uomini e donne già è difficile questo 2020 #uominiedonne - sonoeuforica : RT @donnafranzisca: PETIZIONE PER FAR TORNARE IL VECCHIO JINGLE DI UOMINI E DONNE #uominiedonne - JessicaHill91 : Sempre più inorridita dal jingle di uomini e donne. Uno più brutto dell'altro. #uominiedonne -