Google 2020: personaggi, lutti, e parole più cercate dell'anno in Italia e USA (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ogni anno Google ha stilato la classifica delle ricerche più popolari degli ultimi 12 mesi. Se nel 2019 hanno spopolato Mahmood, Emma Marrone, Nadia Toffa, Luke Perry e l'incendio di Notre Dame, questa volta il vero protagonista purtroppo è lui, il CoronaVirus. Non solo il Covid, nelle classifiche di Google ci sono anche mascherine, Amuchina, congiunti, pandemia e i famosissimi 'dpcm'. parole. 1. Coronavirus 2. Elezioni USA 3. Classroom 4. Weschool 5. Nuovo Dpcm 6. Diego Armando Maradona 7. Kobe Bryant 8. Meet 9. Contagi 10. Protezione civile personaggi. 1. Alex Zanardi 2. Silvia Romano 3. Donald Trump 4. Joe Biden 5. Giuseppe Conte 6. Kim Jong-un 7. Boris Johnson 8. Kamala Harris 9. Rula Jebreal 10. Elon Musk lutti. 1. Maradona 2. Kobe Bryant 3. Gigi Proietti 4. Ezio Bosso 5. Ennio Morricone 6. ...

