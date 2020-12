George Clooney ricoverato a causa di una pancreatite: «Ho perso troppo peso in poco tempo per esigenze di copione» (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney ricoverato con urgenza a causa di una pancreatite. Il ricovero risale a prima delle riprese del suo ultimo film, uscito lo scorso 2 dicembre, ma solo ora è stata divulgata la notizia dal giornale britannico Mirror. Pare che la causa del malessere fosse una dieta drastica seguita da Clooney per esigenze di copione. Prima di interpretare il suo ruolo nel film di cui è regista e protagonista “The midnight sky”, ha perso 13 chili e questo avrebbe causato la pancreatite. Il 59enne era stato ospedalizzato a quattro giorni dall’inizio delle riprese della pellicola. Nel film George interpreta uno scienziato solitario di stanza nell’Artico che, dopo una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020)con urgenza adi una. Il ricovero risale a prima delle riprese del suo ultimo film, uscito lo scorso 2 dicembre, ma solo ora è stata divulgata la notizia dal giornale britannico Mirror. Pare che ladel malessere fosse una dieta drastica seguita daperdi. Prima di interpretare il suo ruolo nel film di cui è regista e protagonista “The midnight sky”, ha13 chili e questo avrebbeto la. Il 59enne era stato ospedalizzato a quattro giorni dall’inizio delle riprese della pellicola. Nel filminterpreta uno scienziato solitario di stanza nell’Artico che, dopo una ...

