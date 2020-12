Fondi per le aree interne | in Calabria 8 milioni di euro per 245 comuni Confartigianato aiuta sindaci

gennaromigliore : Usare la vita privata per screditare le idee è davvero poco serio. Brava @MEB a resistere e a imporre con forza la… - matteosalvinimi : #Salvini: Si inserisca #pontesullostretto nel piano dei fondi del #Recovery. Daremmo un'infrastruttura ad una parte… - TNannicini : Prima ministra della nostra Repubblica, Tina Anselmi ha dato il nome a legge sulla parità nel lavoro tra donne e uo… - MariMario1 : RT @ManfrediPotenti: ??MACCHÉ AIUTI, È UN PRESTITO ?? La De Micheli confessa: i 23 mld di fondi europei per le grandi opere in corso di reali… - Consultique_FO : Maggiori rendimenti per i #fondi #green Leggi la nostra #intervista su @FocusRisparmio #UfficioStudiConsultique… -

La ripartizione dei finanziamenti provincia per provincia: 345 i Comuni interessati. La soddisfazione di Confartigianato Imprese ...Interessati alla misura sono i borghi con meno di 5mila abitanti. Confartigianato Imprese Calabria aiuta i sindaci a «cogliere questa opportunità» ...Fondi per le aree interne, in Calabria 8 milioni di euro per 245 comuni. La ripartizione per provincia . Confartigianato Imprese in campo per aiutare i primi cittadini a "cogliere questa importante opportunità" Di redazioneUn supporto prezioso alle aziende arriva direttamente dal Governo.I Comuni delle aree interne del paese hanno a disposizione 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori come stabilito dal Dpcm varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 dicembre che ripartisce le risorse tra 3.101 Comuni.Coronavirus in Calabria: la Regione stanzia altri 11 milioni di aiuti, fondi per Sacal e imprese