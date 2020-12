È morto Paolo Rossi | l’eroe del Mundial 1982 Con i suoi sei gol l’Italia trionfò in Spagna

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Èdelvinto dalla Nazionale italiana. Pablito aveva 64 anni. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Nato a Prato il 23 settembre 1956, il campione del mondo ha giocato con il Como, la LaneVicenza, quindi a Perugia e con la Juventus dal 1981 al 1985 prima delle ultime due stagioni con le maglie di Milan e Verona. Ma è in particolare nelle 48 presenze con la maglia azzurra cheha messo in mostra le sue qualità, realizzando 20 gol. Nove dei quali durante i Mondiali, 6 a’82 tra quarti, semifinale e finale. Storica la tripletta al Brasile il 5 luglio, seguita dalla doppietta alla Polonia e al gol nel 3-1 alla Germania Ovest che portò ...

Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus, campione del Mondo con l’Italia nel 1982, è morto questa sera. A darne l’annuncio è stato il giornalista Enrico Varriale attraverso il proprio profilo Twitte ...È morto Paolo Rossi, trascinatore dell’Italia ai Mondiali del 1982 e volto tra i più popolari del calcio italiano ...

E' morto Paolo Rossi. Pablito, come era soprannominato per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982, è scomparso mercoledì all'età di 64 anni. Al Mondiale del 1982 si aggiudicò anche il...

È morto a 54 anni Paolo Gabriele, il maggiordomo infedele di Benedetto XVI. Nel 2012, il laico più vicino al Papa tedesco, si rese protagonista dello scandalo Vatileaks 1 rubando documenti privati...

E' morto dopo una lunga malattia Paolo Gabriele, 54 anni, l'ex aiutante di camera di Benedetto XVI. Lascia la moglie e tre figli. Lo riporta Vatican News.