CSKA Sofia-Roma, 3-1 indolore per i giallorossi: Rodriguez e doppio Sowe per i bulgari. Del “baby” Milanese la rete giallorossa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sconfitta senza conseguenze per la Roma che perde per 3 a 1, nella trasferta di Sofia, contro il CSKA.VIDEO Roma, la Capitale si tinge di giallorosso: il progetto del club per stare vicino ai tifosi durante il NataleAd aprire le marcature i padroni di casa al 5' con Tiago Rodrigues , momentaneo pareggio giallorosso al 22' con Milanese, all’esordio da titolare. Al 34' nuovo vantaggio bulgaro con Sowe, che poi chiude la pratica Roma al 55' segnando la sua doppietta personale in questa serata di Europa League.Nonostante la sconfitta, per il tecnico Paulo Fonseca si registrano due buone notizie, la prima è la prontezza dei baby Milanese e Calafiori che nelle ultime uscite hanno risposto "presente" all'appello del tecnico giallorosso con prestazioni degne ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sconfitta senza conseguenze per lache perde per 3 a 1, nella trasferta di, contro il.VIDEO, la Capitale si tinge di giallorosso: il progetto del club per stare vicino ai tifosi durante il NataleAd aprire le marcature i padroni di casa al 5' con Tiago Rodrigues , momentaneo pareggio giallorosso al 22' con, all’esordio da titolare. Al 34' nuovo vantaggio bulgaro con, che poi chiude la praticaal 55' segnando la sua doppietta personale in questa serata di Europa League.Nonostante la sconfitta, per il tecnico Paulo Fonseca si registrano due buone notizie, la prima è la prontezza dei babye Calafiori che nelle ultime uscite hanno risposto "presente" all'appello del tecnico giallorosso con prestazioni degne ...

