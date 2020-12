Coronavirus: Bellanova, 'divieto spostamenti comuni? Ricredersi segno saggezza' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ricredersi, lo ritengo segno di saggezza. E come suol dirsi, per la saggezza non è mai troppo tardi". Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia Viva, commenta così parlando con l'Adnkronos l'apertura del premier Giuseppe Conte alla possibilità di rivedere lo stop agli spostamenti tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una norma sulla quale Italia Viva ha dato battaglia sino all'ultimo con un'accesa discussione nel Cdm che ha approvato il dl Natale. "Abbiamo detto dal primo momento, sia nel confronto della Capidelegazione che in CdM, quanto fosse poco opportuno e sbagliato impedire lo spostamento tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio", ricorda Bellanova. "Decisione -argomenta- che, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - ", lo ritengodi. E come suol dirsi, per lanon è mai troppo tardi". Teresa, capodelegazione di Italia Viva, commenta così parlando con l'Adnkronos l'apertura del premier Giuseppe Conte alla possibilità di rivedere lo stop aglitraa Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una norma sulla quale Italia Viva ha dato battaglia sino all'ultimo con un'accesa discussione nel Cdm che ha approvato il dl Natale. "Abbiamo detto dal primo momento, sia nel confronto della Capidelegazione che in CdM, quanto fosse poco opportuno e sbagliato impedire lo spostamento trail 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio", ricorda. "Decisione -argomenta- che, ...

