Chi sta davvero #dalla-parte-delle-donne? (Di giovedì 10 dicembre 2020) I manifesti di Pro Vita & Famiglia che mettono in guardia le donne dai pericoli connessi all'aborto farmacologico (con RU-486) hanno suscitato le solite reazioni scomposte degli abortisti, tanto democratici - come sempre - che hanno chiesto la rimozione degli stessi (affissi su spazi privati, con regolari permessi ecc.), perché "offendono le donne e la loro dignità", o - come dicono alcuni "sono violenti". Per chi si dichiara pro vita, l'aborto è un male sempre e comunque perché toglie la vita a un innocente, un bambino minuscolo che alcuni ancora chiamano "grumo di cellule", mentendo e sapendo di mentire, dato che la medicina, la biologia e l'embriologia hanno acclarato da decenni che l'embrione e il bambino sono la stessa persona che poi sarà adolescente, adulta e anziana. La sostanza dell'atto non cambia, sia che il bambino muoia di fame (con il ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 dicembre 2020) I manifesti di Pro Vita & Famiglia che mettono in guardia ledai pericoli connessi all'aborto farmacologico (con RU-486) hanno suscitato le solite reazioni scomposte degli abortisti, tanto democratici - come sempre - che hanno chiesto la rimozione degli stessi (affissi su spazi privati, con regolari permessi ecc.), perché "offendono lee la loro dignità", o - come dicono alcuni "sono violenti". Per chi si dichiara pro vita, l'aborto è un male sempre e comunque perché toglie la vita a un innocente, un bambino minuscolo che alcuni ancora chiamano "grumo di cellule", mentendo e sapendo di mentire, dato che la medicina, la biologia e l'embriologia hanno acclarato da decenni che l'embrione e il bambino sono la stessa persona che poi sarà adolescente, adulta e anziana. La sostanza dell'atto non cambia, sia che il bambino muoia di fame (con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sta Santo Biondo: Relazione Corte dei Conti. Chi sta pagando il debito sanitario sono i calabresi Reggio TV Pandemia e ansia: guardare un video delle foreste diventa una terapia

Studio in collaborazione con Cnr, Università di Firenze e Club Alpino Italiano. Basta seguire un breve filmato sulla vegetazione creato dagli ...

Cosa è successo davvero nei 10 minuti di PSG-Basaksehir che tutto il mondo ha visto

Dalle registrazioni audio dei momenti concitati di Psg-Basaksehir è possibile ricostruire cosa si siano detti gli arbitri e i componenti delle ...

L’ANGLOSFERA NON ESISTE MA FA LA DIFFERENZA

Idea potente ed evocativa più che realtà geopolitica, l’insieme di ciò che resta dell’impero britannico mobilita ancora volontà e risorse nei momenti chiave. Trump ha fatto danni enormi, ma la sfida c ...

