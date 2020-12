Quasimezzogiorn : #Campania, nuova ordinanza di #DeLuca: divieto di spostamento nelle seconde #case - ottopagine : Spostamenti di Natale, nuova ordinanza di De Luca - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, nuova ordinanza su controlli rigorosi nelle stazioni e in aeroporto - Notiziedi_it : Campania, nuova ordinanza: “Limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni” - GoldelNapoli : Campania, più controlli alle stazioni ferroviarie e all’aeroporto di Capodichino -

Ultime Notizie dalla rete : Campania nuova

Il tecnico, dopo l’esito negativo dei tamponi al Covid-19, tornerà a guidare i campani domenica contro le Fere Un Avellino che si sta pian piano ritrovando, dopo settimane difficili a causa dei molti ...Rifiuti, aree sature: la Regione Campania boccia la delibera provinciale di Maggio. "Non rientra nelle competenze della Provincia" stabilirne i limiti.Un anno decisamente in ascesa per Caffè Borbone, che oltre ad affermarsi come top brand nel mondo della torrefazione e commercializzazione di caffè monoporzionato, macinato e grani, ...