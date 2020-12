Buoni spesa, al via le domande al Comune di Rivoli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da oggi fino alle ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2020 chi avrà i requisiti indicati nell’avviso pubblicato sull’home page del sito del Comune di Rivoli www.Comune.Rivoli.to.it, potrà beneficiare della seconda distribuzione di “Buoni Alimentari Digitali” che potranno essere spesi in qualsiasi attività alimentare della città convenzionata. Saranno emessi anche dei “Buoni di Natale” sempre digitali spendibili unicamente nei negozi di vicinato non alimentari di Rivoli per nuclei familiari residenti in Rivoli con attestazione Isee fino a 15.000 euro. La domanda di accesso ai Buoni dovrà essere presentata a mezzo mail utilizzando l’apposito Modulo di Domanda da inviare abonus@Comune.Rivoli.to.it, con ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da oggi fino alle ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2020 chi avrà i requisiti indicati nell’avviso pubblicato sull’home page del sito deldiwww..to.it, potrà beneficiare della seconda distribuzione di “Alimentari Digitali” che potranno essere spesi in qualsiasi attività alimentare della città convenzionata. Saranno emessi anche dei “di Natale” sempre digitali spendibili unicamente nei negozi di vicinato non alimentari diper nuclei familiari residenti incon attestazione Isee fino a 15.000 euro. La domanda di accesso aidovrà essere presentata a mezzo mail utilizzando l’apposito Modulo di Domanda da inviare abonus@.to.it, con ...

