Battipaglia | Frecciarossa per Roma ma Comune ‘dimentica’ fermata Salerno

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Entra in vigore l’orario deistrutturato sulle partenze e arrivi alla stazione di. Ildi, evidentemente travolto dalla frenesia per questa storica notizia, sembra però aver sbagliato la locandina. Da quella diffusa si evince che, per la prima volta, un treno ad alta velocità transiterà senza fermarsi alla stazione di. Essa indica come prima, sulla direttrice per, quella di Napoli. Dal sito di trenitalia, invece, appare chiaramente ladelle 5.45 con ripartenza alle 5.50. Ma tant’è. L’assessore comunale battipagliese Davide Bruno comunica: “Orari Freccia Rossa da ...

"La fermata dei treni Frecciarossa alla stazione di Battipaglia e' un risultato importante, raggiunto grazie alla determinazione e all'impegno del Movimento 5 stelle". Ad annunciarlo la senatrice Feli ..."La battaglia non è finita e continuerà fino a quando anche il Frecciarossa e Italo faranno sosta alla stazione di Battipaglia: risultato che dovrebbe essere di prossimo raggiungimento – sottolinea entusiasta Michele Cammarano – Questi collegamenti ridurranno ulteriormente i tempi di percorrenza per raggiungere Roma, in quanto non passeranno da Napoli Centrale, ma soltanto attraverso ...Da Battipaglia a Roma in 1ora e 50minuti. L'alta velocità diventa realtà, con la prima fermata a Battipaglia del treno Frecciargento. I senatori Francesco Castiello, Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano: "Un risultato importante, frutto di anni di lotte e mobilitazioni del M5S".. La soddisfazione di Michele Cammarano