Zielinski: "Da trequartista mi sto trovando bene. Domani vogliamo passare il turno"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Real Sociedad. Queste le parole del calciatore polacco: "Cercherò di dare il massimo, ogni volta che il mister mi manderà in campo. Le ultime gare da trequartista sono andate bene, spero di continuare e fare ancora meglio. In questo momento mi sento bene, ma gara dopo gara andrà meglio. Abbiamo fatto bene in queste gare. La rosa è ampia e di qualità, speriamo di fare belle cose quest'anno. Domani sarà una gara importante, l'abbiamo preparata bene e cercheremo di portare a casa il risultato utile per passare il turno La Real Sociedad? Sappiamo che sono forti, hanno giocatori di grandi qualità. In Liga stanno facendo ottime ..."

