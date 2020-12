VIDEO Inter-Shakhtar Donetsk 0-0 | highlights | gol e sintesi Nerazzurri eliminati dalla Champions League | traversa di Lautaro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ha pareggiato per 0-0 contro loed è stata eliminata. Idovevano vincere contro la compagine ucraina a San Siro per qualificarsi agli ottavi di finale e invece sono stati bloccati su uno scialbo risultato a reti bianche. Un po’ di sfortuna, come lacolpita daMartinez al 7?, qualche errore di troppo e un po’ di imprecisione hanno impedito aidi proseguire la loro avventura in ambito europeo. Di seguito ilcon i gol, glie ladi, match valido pèer la...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - Inter : ? | MAGIA Vuoi sapere dove trovare l’Inter Christmas Collection? Spoiler: non chiederlo a Lautaro. ?????… - AlessioFera : @cmdotcom *L'Inter esce* Io: - brichiel : RT @JPeppp: Giornalista africano deride l'Inter per l'eliminazione dalla Champions. #Anala -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

Lo 0-0 contro lo Shakhtar impedisce ai nerazzurri di accedere agli ottavi di finale di Champions: il commento di Mimmo Cugini, in studio con Giacomo Detomaso.In tutta questa Champions non siamo stati fortunati neanche col Var. Ora dopo l'eliminazione lo posso dire, l'Inter non è stata rispettata, se andate a vedere a ritroso tutte le situazioni valutate e ...

Inter-Bologna 3-1: gli highlights | Video - Sportmediaset

L'Inter ha battuto 3-1 il Bologna nell'anticipo serale della decima giornata di Serie A, mettendo pressione al Milan capolista

Video Inter: Gol e Highlights | Sky Sport

Video Inter. Share: Inter: Altre notizie. Inter, contatti avanzati per Marcos Paulo. Calciomercato. Società nerazzurra al lavoro per l'attaccante classe 2001 del Fluminense: il contratto del...

Inter - YouTube

?? ??? | Welcome to the official Inter YouTube channel! Sign up to get access to all the videos and exclusive content from FC Internazionale Milano including: highlights, challenges, player ...