Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)DEL 9 DICEMBREORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA LAURENTINA E LA PRENESTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA BUFALOTTA E L’A24-TERAMO CODE SEMPRE IN INTERNA TRA L’APPIA E LA PONTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SEMPRE SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE DALL’EUR A TOR DE CENCI QUI PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA DATRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO ...