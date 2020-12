Ue: Benifei (S&D), 'accordo su Mercato Interno, migliorato programma' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bruxelles, 9 dic. (Adnkronos) - accordo fatto tra Parlamento Europeo e Consiglio sul programma per il Mercato Interno, che sarà parte del Quadro Finanziario Pluriennale dei prossimi sette anni, l'Mff 2021-27, con un bilancio di 4,2 miliardi di euro e ingloberà vari programmi attuali, tra cui Cosme, il programma per le pmi. "Gli ultimi mesi hanno reso evidente a tutti quanto sia importante avere un Mercato Interno pienamente funzionante", spiega Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo e relatore generale del dossier. "Questo programma - prosegue Benifei - fornirà un contributo essenziale per definire politiche innovative riguardo a settori che sono stati fortemente influenzati dalla pandemia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bruxelles, 9 dic. (Adnkronos) -fatto tra Parlamento Europeo e Consiglio sulper il, che sarà parte del Quadro Finanziario Pluriennale dei prossimi sette anni, l'Mff 2021-27, con un bilancio di 4,2 miliardi di euro e ingloberà vari programmi attuali, tra cui Cosme, ilper le pmi. "Gli ultimi mesi hanno reso evidente a tutti quanto sia importante avere unpienamente funzionante", spiega Brando, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo e relatore generale del dossier. "Questo- prosegue- fornirà un contributo essenziale per definire politiche innovative riguardo a settori che sono stati fortemente influenzati dalla pandemia. ...

Al via il tour del Pd nei comuni spezzini

Il viaggio del Pd in provincia è iniziato da Luni. L’iniziativa ’Un piano regolatore della transizione’ ha visto impegnati l’euro parlamentare Brando Benifei, l’onorevole Andrea Orlando e il neo consi ...

