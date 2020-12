Torna «Detto Fatto» | ma con degli accorgimenti

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Finita la tempesta, l’uragano sollevato dai social ed esploso in tutto il suo fragore in neanche tre giorni di discussione e vituperio generale, Detto Fatto torna ad accendere il pomeriggio di Raidue a partire da oggi, mercoledì 9 dicembre, alle 15.15. Lo farà con uno spirito nuovo, memore del clamore che è stato e desideroso di trovare una quadra che non gli permetta mai più di scivolare in contenuti che potrebbero essere equivocati e strumentalizzati da parte del pubblico. Al timone del nuovo ciclo di episodi ci sarà come sempre Bianca Guaccero, la conduttrice che in questi anni ha saputo fare suo il programma e che, in occasione del tanto criticato tutorial su come fare la spesa in modo sexy e provocante al supermercato, si era subito assunta la responsabilità dell’accaduto chiedendo un po’ di indulgenza per l’ingenuità di chi credeva che quel siparietto fosse solo un momento di divertissement e niente di più.