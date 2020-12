Street Art Lazio, il consiglio regionale Lazio approva la proposta di legge (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Oggi il consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge di cui sono stata promotrice su ' Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art '. La legge, la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Oggi ildelhato ladidi cui sono stata promotrice su ' Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione dellaArt '. La, la ...

RobertoBurioni : Grazie a @tvboy io amo molto la street art! - 69conigli : L'Italia della street art, dove vedere le opere più belle - AhiMaria1 : RT @BarillariDav: Migliaia di licenziamenti e casse integrazioni, negozi che non riapriranno mai più, anziani che muoiono da soli nelle rsa… - mariarosa_t : RT @BarillariDav: Migliaia di licenziamenti e casse integrazioni, negozi che non riapriranno mai più, anziani che muoiono da soli nelle rsa… - norupies : RT @BarillariDav: Migliaia di licenziamenti e casse integrazioni, negozi che non riapriranno mai più, anziani che muoiono da soli nelle rsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Street Art TgR all'ex Isotta con Gorla: tra street art e l'obiettivo di aprire per il 2021 ilSaronno Street Art, il consiglio regionale Lazio approva la proposta di legge

"Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di cui sono stata promotrice su “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”.

“Non dare per scontato l’ossigeno che respiri!”

Con una nuova performance del gallerista e attivista Salvatore Iacono, Ischia Street Art ha presentato e installato nei sei comuni dell’isola d’Ischia le se ...

"Oggi il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di cui sono stata promotrice su “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”.Con una nuova performance del gallerista e attivista Salvatore Iacono, Ischia Street Art ha presentato e installato nei sei comuni dell’isola d’Ischia le se ...