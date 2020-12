Stalking, a Ischia indagati quattro minorenni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra agosto e settembre scorso, a Ischia, i quattro avrebbero creato dei profili social prendendo di mira con insulti omofobi, foto porno e minacce alcuni coetanei. quattro minorenni di Ischia sono indagati per Stalking ai danni di alcuni coetanei e di uno in particolare, denigrato e minacciato anche attraverso i social network. Tra agosto e Leggi su 2anews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra agosto e settembre scorso, a, iavrebbero creato dei profili social prendendo di mira con insulti omofobi, foto porno e minacce alcuni coetanei.disonoperai danni di alcuni coetanei e di uno in particolare, denigrato e minacciato anche attraverso i social network. Tra agosto e

