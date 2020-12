Rogo in abitazione, coppia anziani salvata dai Vigili del Fuoco (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Pignataro Maggiore, nel Casertano, per un incendio che ha interessato un appartamento posto al quarto ed ultimo piano di uno stabile; all’interno vivevano una coppia di anziani, che sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco di Caserta – distaccamento di Teano – intervenuti sul posto. Le fiamme si sono sviluppate sul balcone, danneggiando suppellettili e anche il contatore del gas; i pompieri hanno però impedito che l’incendio si propagasse all’interno dell’abitazione. Poco dopo sono arrivati anche i tecnici della rete gas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’impianto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Pignataro Maggiore, nel Casertano, per un incendio che ha interessato un appartamento posto al quarto ed ultimo piano di uno stabile; all’interno vivevano unadi, che sono stati tratti in salvo daideldi Caserta – distaccamento di Teano – intervenuti sul posto. Le fiamme si sono sviluppate sul balcone, danneggiando suppellettili e anche il contatore del gas; i pompieri hanno però impedito che l’incendio si propagasse all’interno dell’. Poco dopo sono arrivati anche i tecnici della rete gas che ha provveduto a mettere in sicurezza l’impianto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

HTO_tv : RT @vvfveneto: #8dicembre #VillafrancaPadovana, #incendio di una Fiat Panda ibrida all’interno di un seminterrato di un’abitazione. #Vigili… - vvfveneto : #8dicembre #VillafrancaPadovana, #incendio di una Fiat Panda ibrida all’interno di un seminterrato di un’abitazione… - PietroSerra : Allarme per l’incendio di un cassonetto a Sassari. In via Roth, poco dopo le 18:30, le fiamme hanno sfiorato un’abi… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: Salvata dai #vigilidelfuoco una 66enne svenuta in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel locale cucina della pro… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Salvata dai #vigilidelfuoco una 66enne svenuta in casa per il fumo sprigionato dall’#incendio nel locale cucina della pro… -