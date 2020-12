Psoriasi a placche cronica | risultati con risankizumab

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi placche

PharmaStar

Il secukinumab dell'anticorpo monoclonale è approvato per il trattamento del moderato alla psoriasi severa della placca in bambini ed in adolescenti dall'età di sei anni che sono candidati per la ...La psoriasi è stata sempre una malattia comune. Storicamente, le sue cause erano oscure e circondate da marchio di infamia; non era fino ad oggi che gli scienziati lo hanno categorizzato come stato ...